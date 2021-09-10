EASLEY, SC (FOX Carolina) - The Pickens County Sheriff's Office and the
LAST WEEKEND, WE TOLD YOU ABOUT THE SHOTS FIRED AT THE UPPER SOUTH CAROLINA STATE FAIR, IN EASLEY.
THIS IS THEIR FINAL WEEKEND. AND THE FAIR AND THE SHERIFF'S OFFICE WANT THE COMMUNITY TO KNOW THAT THEY WILL HAVE EXTRA SECURITY.
A WITNESS TO THE SHOOTING IS SPEAKING ABOUT HIS EXPERIENCE WHILE DETECTIVES CONTINUE TO SEARCH FOR WHO WAS RESPONSIBLE.
TRESIA BOWLES LIVE WITH US SO YOU KNOW WHAT TO EXPECT THIS WEEKEND.
((LIVE)): THE WEATHER IS BEAUTIFUL. I''M SURE THEY'RE EXPECTING A NICE CROWD FOR THE NEXT FEW DAYS. HOWEVER, AFTER THE SHOOTING, SOME RESIDENTS TELL ME THEY'RE APPREHENSIVE. HOWEVER, BOTH THE FAIR AND THE SHERIFF'S OFFICE WANT YOU TO KNOW THAT THEY'RE MAKING EVERY EFFORT TO ENSURE THIS DOESN'T HAPPEN AGAIN.
((PKG)):
( EASLEY // MORE SECURITY AHEAD OF UPPER SC STATE FAIR FINAL WEEKEND )
HOLCOMBE: "This is where the shot was fired into the door."
THIS IS MATTHEW HOLCOMBE'S TRUCK. HE WAS VISITING THE UPPER SC STATE FAIR OVER THE WEEKEND. THEN, THE UNTHINKABLE HAPPENED.
( MATTHEW HOLCOMBE // WITNESSED FAIR SHOOTING )
HOLCOMBE: "We heard multiple shots. My girlfriend started screaming." "I told her immediately get down. And I tried to focus on trying to get my family to their vehicles. And that way, we could get out there as quickly as possible."
HIS GIRLFRIEND WAS INJURED IN THE SHOOTING. HERE'S HER ARM. THE PICKENS COUNTY SHERIFF'S OFFICE CONFIRMS THIS WAS LIKELY DUE TO THE REMNANTS OF A BULLET. HOLCOMBE SAYS ANY CLOSER COULD HAVE BEEN SERIOUS.
HOLCOMBE: "The only thing I could think of is safety for my family."
I DUG DEEPER TO FIND OUT EXACTLY HOW THIS STARTED. THE SHERIFF'S OFFICE TELLS ME A FIGHT BROKE OUT NEAR THE GATES, PEOPLE DISPERSED, THEN ANOTHER FIGHT BROKE OUT. EVENTUALLY, SHOTS WERE FIRED. HOLCOMBE REMEMBERS THOSE MOMENTS.
HOLCOMBE: "They were being pushed up against my truck. There were a lot of punches being thrown."
AND SINCE IT'S FAIR'S FINAL WEEKEND, THEY'RE GEARING UP TO ENSURE THIS WEEKEND STAYS SAFE. A STATEMENT FROM THE FAIR SAYS QUOTE, "IT HAS COME TO OUR ATTENTION THAT SOME FAIR ATTENDEES RECENTLY HAVE BEHAVED IN A MATTER NOT IN KEEPING WITH OUR STANDARDS AND GUIDELINES. THIS WAS AN EXTREMELY RARE OCCASION AND IS TOTALLY UNACCEPTABLE.
BEGINNING TONIGHT WE WILL HAVE ADDITIONAL OVERSIGHT OF ALL AREAS WITH BOTH PRIVATE AND PUBLIC SECURITY PERSONNEL AND ALSO ADDITIONAL REQUIREMNENTS FOR ENTRY.
WE FULLY INTEND TO MAKE YOUR EXPERIENCE AT OUR ANNUAL EVENT AS ENJOYABLE AS IT HAS BEEN FOR THE PAST FIFTY-FIVE YEARS."
THE SHERIFF'S OFFICE ALSO SAYS THEY WILL HAVE AT LEAST ONE DOZEN DEPUTIES ON SITE AS WELL. AND THOUGH THE SHERIFF'S OFFICE SAYS SHOOTINGS LIKE THIS DON'T HAPPEN OFTEN, THEY WILL BE WATCHING.
HOLCOMBE: "You still have to just be careful. And if there are any fights, I would definitely leave."
((LIVE)): THE SHERIFF'S OFFICE BELIEVES MULTIPLE PEOPLE WERE INVOVLED, PARTICULARLY JUVENILES. THEY ALSO BELIEVE THE SUSPECTS ARE LIKELY FROM GREENVILLE COUNTY. AND THEY SAY THEY'RE CLOSE IN THE INVESTIGATION, BUT NO ARRESTS AT THIS TIME. BACK TO YOU.
((ANCHOR)): LUCKILY, NO OTHER INJURIES OR DEATHS HAVE BEEN REPORTED. ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THIS SHOOTING SHOULD CONTACT THE PICKENS COUNTY SHERIFF'S OFFICE.
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