Simpsonville path

National Weather Service has confirmed that an EF1 tornado touched down in Simpsonville and made it toward Five Forks. Below is the latest statement from National Weather Service GSP:

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE GREENVILLE-SPARTANBURG SC
947 PM EDT MON APR 15 2019

...EF1 TORNADO CONFIRMED NEAR SIMPSONVILLE IN GREENVILLE COUNTY 
SOUTH CAROLINA...

START LOCATION...2 SW SIMPSONVILLE IN GREENVILLE COUNTY SC
END LOCATION...3 SE FIVE FORKS IN GREENVILLE COUNTY SC
DATE...04/14/2019
ESTIMATED TIME...10:03 PM EDT TO 10:13 PM EDT
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF1
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...100 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH...100.0 YARDS
PATH LENGTH...6.82 MILES
BEGINNING LAT/LON...34.7121 / -82.2928
ENDING LAT/LON...34.7693 / -82.1956
* FATALITIES...0
* INJURIES...0

...SUMMARY...
THE TORNADO TOUCHED DOWN APPROXIMATELY ONE-HALF MILE EAST OF W.
GEORGIA RD. (SC 272) NEAR BRITTLE CREEK LN., PLUM HILL WAY, AND
FROSTWEED CT., WHERE HOMES SUSTAINED MINOR SHINGLE, GUTTER, AND
SIDING DAMAGE INDICATIVE OF EF0 DAMAGE WITH MAXIMUM WIND SPEEDS
OF 65 MPH.  THE TORNADO TRACKED NORTHEAST INTO NEW SUBDIVISIONS
OFF OF BARKER RD. WHERE ADDITIONAL EF0 DAMAGE TO ROOFS AND SIDING
OCCURRED.  NO DAMAGE WAS OBSERVED AS THE TORNADO CROSSED NEELY
FERRY RD., BUT INTENSIFIED AS IT CROSSED ALDER PARK WHERE
CONCENTRATED DAMAGE OCCURRED. DOZENS OF LARGE DIAMETER TREES WERE
UPROOTED AND LARGE BRANCHES AND TRUNKS WERE SNAPPED.  ONE TREE
FELL ON A HOME AND A TRAMPOLINE WAS LIFTED HUNDREDS OF FEET INTO
THE PARK FROM AN ADJACENT HOME.  INTENSITY PEAKED AT EF1 WITH MAX
WIND SPEEDS OF 100 MPH.  LITTLE TO NO DAMAGE WAS OBSERVED AS THE
TORNADO TRACK CONTINUED NORTHEAST ACROSS I-385, BUT ADDITIONAL
EF0 TO EF1 DAMAGE (MAX WIND SPEEDS OF 100 MPH) WAS NOTED NEAR
RICHARDSON ST. AND MAIN ST. (SC 14) WHERE ADDITIONAL TREES WERE
DAMAGED AND A GARAGE COMPLETELY COLLAPSED ON TOP OF THREE
VEHICLES INSIDE.  THE TORNADO REACHED ITS MAXIMUM WIDTH OF
APPROXIMATELY 100 YARDS FROM SC 14 TO POINSETTIA DR. TO E CURTIS
ST. (SC 417) WHERE A LARGE TREE WAS UPROOTED AND FELL ON A HOME
CAUSING EF1 DAMAGE INDICATIVE OF 95 MPH WINDS.  AS THE TORNADO
TRACK CONTINUED NORTHEAST PARALLELING E. GEORGIA RD., THE
INTENSITY DECREASED AND DAMAGE BECAME MORE INTERMITTENT WITH
ADDITIONAL MINOR EF0 DAMAGE (65-75 MPH MAX WIND SPEEDS) TO HOMES
AND TREES.  THE TORNADO STRENGTHENED TO EF1 INTENSITY (100 MPH
MAX WIND SPEEDS) ONE FINAL TIME NEAR THE INTERSECTION OF LEE
VAUGHN RD. (SC 417) AND MOORGATE DR. WHERE UPLIFT OF A HOUSE ROOF
DECK OCCURRED RESULTING IN SIGNIFICANT LOSS OF ROOFING MATERIAL
AND INSULATION. OVERALL, ALONG THE ENTIRE PATH HUNDREDS OF TREES
WERE EITHER UPROOTED, HAD SEVERED TRUNKS, OR HAD SNAPPED
BRANCHES.  A FEW HOMES SUSTAINED SIGNIFICANT DAMAGE EITHER DUE TO
FALLEN TREES OR STRUCTURAL LOSS.  THE PATH WAS DETERMINED TO BE
CONTINUOUS BUT DAMAGE WAS INTERMITTENT AND CONCENTRATED IN ONLY A
FEW LOCATIONS.  FORTUNATELY, NO INJURIES OCCURRED.

Copyright 2019 FOX Carolina (Meredith Corporation). All rights reserved.

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.